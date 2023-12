A Pisa nasce parco con 1.800 nuovi alberi

A Pisa saaranno piantati dal Comune 1.800 nuovi alberi e 2.500 piante erbacee perenni nei nuovi parchi Pungilupo e Timpanaro, a nord est del centro cittadino, grazie a un intervento, finanziato con fondi Pinqua (il piano per la qualità dell'abitare), di oltre 4,6 milioni di euro per realizzare una grande area a parco verde urbano per una superficie complessiva di oltre 11.000 metri quadrati, con aree giochi attrezzate e connesse da percorsi ciclopedonali. Il progetto è stato presentato stamani. I lavori partiranno entro aprile 2024 e saranno conclusi entro la fine del 2025.

"Si tratta di un progetto epocale - ha detto il sindaco Michele Conti - con il quale andremo a riqualificare un'area ai confini della città, formata principalmente da terreni agricoli abbandonati, per trasformarla grazie ai fondi del Pnrr e a 1800 nuove alberature in un grande polmone verde a disposizione di bambini, famiglie e studenti, con importanti funzioni anche per quanto riguarda il contenimento delle acque piovane". Il vicesindaco con delega al Verde pubblico Raffaele Latrofa ha sottolineato che "il progetto, una volta terminati i lavori, diventerà il più esteso parco cittadino, con percorsi ludici attrezzati e inclusivi, aree fitness e percorsi ciclopedonali, e con una funzione di cassa di laminazione idraulica per il fosso dei sei comuni che fa da confine tra il comune di Pisa e quello di San Giuliano Terme".



