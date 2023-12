Natale, agnellino nasce mentre viene inaugurato il presepe

Emozione a Gricignano, nel comune di Sansepolcro (Arezzo), per la nascita di un agnellino proprio mentre veniva tenuta l'inaugurazione di un presepe vivente. Un belato proveniente dal recinto delle pecore ha richiamato l'attenzione dei presenti che hanno potuto assistere alla nascita in diretta dell'agnellino. L'evento imprevisto ha causato un sommovimento emotivo fra le persone, alcuni sono commossi, altri hanno pianto, molte le reazioni.

L'agnellino si è alzato poco dopo per prendere il latte dalla mamma mostrandosi in ottime condizioni di salute.



