Incendio in casa Firenze, messa in salvo coppia anziani

Intervento dei Vigili del fuoco stamani alle 7:20 a Firenze per un incendio sviluppatosi in un appartamento in un condominio in via del Pellegrino: portata in salvo una coppia di anziani coniugi. marito e moglie, 70 e 72 anni, sono sttai poi portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto con i Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e quattro automezzi, e i sanitari intervenuti anche i carabinieri.

Altre due persone sono invece rimaste intossicate a causa di un incendio sviluppatosi stamani in un appartamento nel comune di Greve in Chianti (Firenze), in via Giorgio La Pira. Le persone soccorse dai sanitari sono un uomo di 82 anni e una donna di 86: entrambi sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli. Sul posto intervenuti, intorno alle 11:20, i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme sviluppatesi in un'abitazione all'ultimo piano dello stabile.



