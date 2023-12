Fiom, 'licenziamenti scongiurati all'ex Gkn'

Scongiurati i licenziamenti all'ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Lo afferma in una nota la Fiom rendeno nota la sentenza del giudice del lavoro a cui il sindacato aveva fatto ricorso a inizio dicembre per condotta antisindacale contro i licenziamenti collettivi alla Qf, ex Gkn.

Il giudice ha confermato "la correttezza delle posizioni della Fiom-Cgil e il comportamento antisindacale tenuto dalla controparte dall'inizio dell'intera vertenza. Infatti, è la riconferma di quanto già accaduto con l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori contro Gkn che ha visto il reintegro determinato per rimediare a un ingiusto licenziamento collettivo".

Ancora il gidice, "oltre alla fondatezza del ricorso da noi presentato, riconosce anche l'impegno a tutela dello stabilimento che la comunità fiorentina e non solo ha dimostrato stringendosi attorno alla vertenza.

Questo è l'ennesimo atto concreto a tutela di tutti i lavoratori che da quasi 3 anni sono in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro: scioperi, manifestazioni, di una vertenza diventata simbolo che va oltre i cancelli dello stabilimento".





