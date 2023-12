Capodanno, Ort festeggia con omaggio a Puccini

Omaggio a Giacomo Puccini per il concerto di Capodanno dell'Orchestra della Toscana che, si spiega, continua la tradizione di essere la prima ad aprire il nuovo anno al Teatro Verdi di Firenze. 'Grazie, Puccini!' il titolo dello spettacolo in programma lunedì 1 gennaio alle 17:00.

Del compositore lucchese sarnano eseguite le più belle musiche e arie dalle opere di Gianni Schicchi, Manon Lescaut, Madama Butterfly ma non solo. Il programma si arricchisce anche delle musiche di Gaetano Donizetti, Georges Bizet, Ruggero Leoncavallo e Gioachino Rossini. Sul podio un giovane direttore già ospite nel cartellone estivo, "sul solco di ciò che l'Ort sta promuovendo da qualche tempo a questa parte con la sua 'linea verde'. Si tratta di Nicolò Jacopo Suppa, "una delle bacchette under 30 più in voga e talentuose del panorama europeo". Il concerto è impreziosito dalle voci di altri due giovani interpreti: il soprano Alessia Panza, e il tenore Giuseppe Infantino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA