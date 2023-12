Auto finisce in un canale nel Pisano, morte due donne

Due donne sono morte dopo esser finite con l'auto in un canale a Bientina, in provincia di Pisa.

Le donne, di 62 e 40 anni, sono rimaste bloccate nella vettura ed inutile è stato l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale bientinese in direzione di Altopascio. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano zia e nipote avrebbe improvvisamente sbandato e sarebbe uscita di strada, ribaltandosi e finendo nel corso d'acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA