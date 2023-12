Vive in stabile abbandonato, agenti gli donano panettone

Visita oggi dei poliziotti di una pattuglia della squadra volanti di Pisa a un giovane di origine keniana, Ivan, che vive in uno stabile abbandonato della città toscana: gli agenti gli hanno portato in dono un panettone.

I poliziotti lo hanno conosciuto alcuni giorni fa, durante consueti controlli sul territorio, verificando che era in regola e ascoltando la sua storia: adottato da una famiglia italiana, al compimento del 18esimo anno di età ha deciso, parole sue come riferisce la Questura, di "volare da solo". A Pisa è arrivato da poco e si arrangia come può, ma intende costruirsi un futuro con determinazione e onestà nella sua patria di adozione. Stamani i poliziotti che avevano raccolto la sua storia sono tornati da lui, nello stabile occupato che, riferisce sempre la Questura, ha arredato con molta dignità e decoro, portandogli in dono il panettone.



