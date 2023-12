Scossa di terremoto questa mattina alle 7,37 nel comune di Talla (Arezzo), in Casentino. La magnitudo registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata di 2.3 ad una profondità di 8 chilometri.

L'epicentro è stato individuato 3 chilometri a nord del centro di Talla in Casentino.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non ha provocato danni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA