Spaccata con auto in una ditta di Capannori, bottino 8mila euro

Utilizzando un pick-up come un ariete ignoti nella notte hanno svaligiato la Elgas di Capannori (Lucca), ditta fornitrice di bombole di Gpl in via Rossi. I malviventi si sono impossessati dell'auto nel piazzale esterno della azienda e l'hanno usata prima per sfondare il cancello e poi la vetrata da dove in pochi minuti sono riusciti a sradicare la cassa continua con cui i clienti pagano le ricariche. Poi, sempre con il fuoristrada, sono fuggiti con un bottino di circa 8mila euro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che questa mattina, non lontano dalla Elgas, hanno ritrovato il pick-up usato per il colpo.



