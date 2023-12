Pelù, Massini e Mannoia con tanti big per alluvionati Toscana

Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli: sono gli artisti che saranno sul palco del Tuscany Hall di Firenze, mercoledì 3 gennaio, per Toscana and friends. Ripartiamo, la serata evento ideata e condotta da Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni della Toscana colpite dall'alluvione dello scorso novembre.

Ancora pochissimi, spiega una nota, i posti rimasti disponibili.



