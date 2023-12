A Santa Fiora le opere di Guido Strazza

Inaugurata a Santa Fiora (Grosseto) la mostra dedicata a Guido Strazza, pittore e incisore tra i più importanti nel panorama artistico italiano, che a 101 anni torna protagonista nel borgo del monte Amiata che gli ha dato i natali con l'esposizione "È annuncio - la cometa di luce nella notte", visibile fino al 6 gennaio a palazzo Sforza Cesarini.

Il centro della mostra, spiega una nota, è rappresentato da "Luce nella notte", il presepe contemporaneo realizzato da Strazza appositamente per Santa Fiora nel 2023. In esposizione una serie di opere, dagli anni Cinquanta del Novecento a oggi, che ripercorrono i temi principali del percorso creativo dell'artista e della sua ricerca sul segno, sul rapporto del segno con la luce e il colore. La mostra, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, è a cura di Gianluca Murasecchi e Simona Ciofetta, e segue la recente donazione di 67 opere di Strazza al Comune di Santa Fiora. L'esposizione è stata inaugurata oggi dal sindaco Federico Balocchi insieme alla moglie dell'artista, Ile. "Guido Strazza non ha potuto affrontare il viaggio per partecipare all'inaugurazione a Santa Fiora - ha detto la moglie Ile - ma mi ha pregato di ringraziare a nome suo tutte le persone che hanno lavorato per realizzare questa mostra. Ho scoperto solo recentemente il suo legame segreto con Santa Fiora perché Guido è un uomo del fare, sempre concentrato sul presente. È stata veramente una piacevole sorpresa".



