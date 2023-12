Truffe agli anziani, a Firenze 20 casi sventati dalle vittime

Sono almeno una ventina i casi di tentate truffe ad anziani segnalati negli ultimi 15 giorni alla polizia di Firenze, che sono state smascherate dalle stesse vittime del tentativo di raggiro.

Nonostante le tecniche utilizzate dai malintenzionati siano in continua evoluzione, osserva la questura, la cosiddetta truffa del falso avvocato o del falso poliziotto o carabiniere sembra restare la più diffusa. Negli ultimi anni la polizia di Stato ha investito molto su una lunga serie di campagne informative finalizzate a prevenire questo fenomeno che negli anni ha colpito a macchia d'olio tutta la Penisola. A Firenze i poliziotti si sono organizzati per mettere in guardia le persone anche nei centri per anziani. Grazie naturalmente all'informazione, resa costantemente dai media e da tutti gli organi di stampa, i cittadini, di ogni età, oggi sono sempre più preparati sui pericoli che possono presentarsi davanti alla porta di casa o addirittura al telefono. Gli uomini e donne, di età compresa tra i 74 e i 91 anni, che nelle ultime settimane non sono cadute nella rete dei truffatori, hanno intuito subito il potenziale raggiro, nonostante l'affabile falso avvocato, agente, capitano o maresciallo, abbia provato in tutti i modi di arrivare ai loro averi, nella maggior parte delle circostanze, veri e propri ricordi di una intera vita. Di queste persone, che hanno scelto tutte di mantenere il più possibile l'anonimato, la maggioranza ha subito riagganciato letteralmente la cornetta in faccia ai truffatori e alle loro richieste. Alcuni hanno invece preso tempo e, dubbiosi, si sono rivolti a parenti, vicini di casa e, naturalmente al numero di emergenza, consapevoli di quanto riportato da quotidiani e tv sull'argomento. L'invito della polizia resta quello di chiamare subito il 112 Nue.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA