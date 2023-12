Ritrovata in provincia di Lucca la sedicenne scomparsa

Dopo quasi 10 giorni di ricerche è stata ritrovata Anastasia Ronchi, la 16enne sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi, scomparsa il 13 dicembre da Pavia. Alla fine è stata lei stessa a chiamare i genitori, chiedendo di venire a prenderla alla stazione di Camaiore (Lucca). Confermando, così, le ipotesi dei familiari, convinti, sulla base anche delle segnalazioni ricevute, che Anastasia si trovasse in Toscana.

Poco meno di un mese fa, infatti, la ragazza si era trasferita in Lombardia da Viareggio, la città che tanto amava e dove aveva stretto le amicizie più forti. A Pavia non si era ancora ambientata e aveva deciso di fuggire, partendo senza soldi né telefono ma con una valigia piena di abiti: dettagli che avevano rafforzato la convinzione della sorella di un allontanamento volontario.

Inizialmente Anastasia era stata vista a Binasco, nel milanese, a circa 20 km da Pavia. Segnalazione che era stata ritenuta credibile vista la propensione a camminare della sedicenne. Un altro avvistamento, qualche giorno dopo, portava alla stazione di Genova Brignole, da dove sarebbe partita per la Toscana.

Adesso Anastasia è a casa con i genitori. "La sua voce mi è sembrata abbastanza normale. Sta bene ed è sana, motivo per cui pensiamo che l'abbia aiutata qualcuno, probabilmente della sua età" commenta con l'ANSA la sorella Micol, che in questi giorni non ha mai smesso di lanciare appelli sui social rilanciando volantini con le sue generalità, a partire da quei capelli biondi 'scuriti' probabilmente dalla ricrescita. "Forse - aggiunge - questi appelli l'hanno portata a ritornare sui suoi passi".

Anche oggi aveva postato storie su Instagram rivolgendosi ai suoi follower nella convinzione che fosse in Toscana.

Prendendosela anche con alcuni influencer: "Degli utenti che stanno cercando di diffondere l'appello che abbiamo lanciato, quando hanno provato a contattare alcuni content creator per ricondividere il messaggio, si sono sentiti dire: 'Scusa ma devo sentire il mio agente'".

Risposte che la speaker non ha gradito: "Mi chiedo: queste persone, a parte regalare codici sconto alla propria community su cui poi ovviamente guadagnano - prosegue - a cosa servono esattamente se non ritengono nemmeno di dover essere un esempio positivo per le persone che le seguono?".

Adesso, finalmente, potrà mantenere la sua promessa: "Quando ti acchiappo - aveva scritto in un post - ti porto a mangiare la pasta con le polpette accanto a casa mia e ti trascino dal parrucchiere a rifare il colore".



