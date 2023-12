Violenta rapina a anziani, presunto autore tradito da una scarpa

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri il presunto autore di una violenta rapina subita il 19 giugno scorso da una coppia di anziani coniugi a Viareggio (Lucca). In carcere, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, è finito un 45enne originario del Marocco, già conosciuto dalle forze dell'ordine, al quale l'ordinanza è stata notificata dai militari della compagnia di Venosa (Potenza): l'uomo si trovava in un Cpr in attesa di espulsione. A tradire l'indagato, secondo quanto spiegato dall'Arma, una scarpa da ginnastica persa da chi commise l'aggressione: la sezione di biologia del Ris di Roma è riuscita a estrapolare dalla calzatura un profilo genetico che, comparato con quelli dei sospettati "ha permesso di giungere all'identificazione certa del soggetto".

La rapina avvenne di sera: la coppia, residente a Lucca, mentre passeggiava per le vie di Viareggio fu raggiunta alle spalle da un uomo che afferrò e strattonò la borsa che la donna teneva tra le mani. L'anziana cadde a terra venendo poi trascinata per alcuni metri e al tempo stesso colpita con calci e pugni anche al volto. L'anziano marito, intervenuto in soccorso, fu a sua volta colpito al viso e rapinato di una collana in oro. Le immagini dell'aggressione furono registrate da una telecamera privata, cosa che ha poi permesso ai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Viareggio di acquisire alcuni elementi utili. Unitamente alla Polizia del commissariato di Viareggio, sono state mostrate alle vittime e ai testimoni immagini di persone che per corporatura e nazionalità potessero in qualche modo assomigliare all'aggressore, senza ottenere però un riconoscimento. Gli accertamenti del Ris hanno poi portato all'individuazione, tra i sospettati, del presunto autore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA