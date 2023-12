Scontro frontale tra due auto nel Pisano, un morto

Un uomo di 41 anni è morto stamani in un incidente stradale avvenuto a Lajatico (Pisa), sulla strada statale Sarzanese Valdera. Secondo quanto si è appreso due auto con quattro persone a bordo, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e il 41enne è morto sul colpo. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone di cui almeno due in condizioni piuttosto gravi tanto da essere state trasferite in ospedale in codice rosso.

Sul posto insieme ai sanitari intervenuti i vigili del fuoco e, per i rilievi, la polizia municipale. La statale è stata chiusa al traffico, nel tratto interessato dall'incidente, per consentire le operazioni di soccorso.



