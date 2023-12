A Pisa 'Icons' di Steve McCurry con oltre 90 scatti

Dal primo gennaio al 7 aprile gli Arsenali repubblicani di Pisa ospiteranno la mostra "Steve McCurry. Icons": oltre 90 scatti scatti che raccontano la vasta produzione di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione, organizzata da Artika e curata da Biba Giacchetti con il team Mostre di Sudest57, propone ai visitatori un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni che da oltre 40 anni caratterizza le sue immagini, a partire dal famoso scatto di Sharbat Gula, la ragazza afghana che McCurry ha fotografato nel 1984 nel campo profughi di Peshawar in Pakistan e che è diventata un'icona assoluta della fotografia mondiale.

Il percorso espositivo permette di ammirare alcuni tra i più grandi progetti fotografici di Steve McCurry. Approfondimenti narrativi saranno presenti nell'audioguida che, per l'occasione, sarà scaricabile tramite app sullo smartphone dei visitatori.

"Questa mostra - ha osservato l'assessore alla cultura Filippo Bedini - conferma che quando l'amministrazione mette a disposizione spazi con una forte capacità attrattiva, si riesce ad avere eventi di rilievo nazionale". "McCurry - ha concluso la curatrice Biba Giacchetti - si definisce un raccontatore di storie, che ha posto la sua attenzione sulle categoria più deboli che subiscono le conseguenze di conflitti e catastrofi ambientali. La famosa ragazza afghana che lui è riuscito a ritrovare dopo tanti anni e a rimanere in contatto con lei; addirittura, attraverso il Governo italiano, è stata aiutata e portata a vivere in Italia. E' l'emblema di una storia che ci fa capire come per lui i personaggi fotografati non sono icone, ma persone vere, con cui restare in contatto. In questa mostra c'è una selezione di un centinaio di immagini che lui ritiene essere le più rappresentative di tutti i progetti a cui ha lavorato".





