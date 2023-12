Agli Uffizi acquisizioni, busto ritratto Fabre e fondo Valadier

Due nuove acquisizioni per la collezione ottocentesca della Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti: il 'Ritratto detto dell'intendente Delanoy' di François-Xavier Fabre e il busto marmoreo dello stesso Fabre scolpito da Emilio Santarelli. L'alta qualità pittorica del ritratto, spiegano gli Uffizi, consente di annoverarlo tra i migliori realizzati da Xavier Fabre del quale gli Uffizi possiedono già quelli della coppia, Vittorio Alfieri e Luisa Stolberg, contessa d'Albany (1793). Il direttore uscente degli Uffizi Eike Schmidt si è detto "particolarmente felice di concludere il secondo mandato da direttore delle Gallerie degli Uffizi con l'acquisto del busto di François-Xavier Fabre, scolpito da Emilio Santarelli, suo erede universale e forse anche suo figlio naturale; e dello straordinario ritratto dell'intendente Delanoy oppure di un altro personaggio di spicco, ancora misterioso, appassionato di botanica tanto da farsi ritrarre nel Giardino di Boboli, con il panorama di Firenze alle spalle". "Esposto nel capoluogo toscano per alcuni mesi in una mostra una trentina d'anni fa - prosegue Schmidt -, il quadro ora torna per sempre nel suo luogo d'origine, a testimoniare il ruolo fondamentale di Firenze nei rapporti internazionali per tutto il periodo lorenese". Le Gallerie degli Uffizi annunciano anche l'acquisizione del fondo Valadier, costituito da oltre 270 esemplari: raffigurazioni di personaggi storici, d'opere d'arte, di oggetti preziosi, decorazioni floreali e meticolose geometrie architettoniche che va ad ampliare la collezione di opere grafiche, custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Inoltre il museo fiorentino accoglie nella sua collezione di autoritratti anche l'opera donata dall'artista portoghese Joana Vasconcelos.





