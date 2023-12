'Il lavoro in via di estinzione', a Oblate il saggio di Miglino

Presentazione il 20 dicembre alle 17, nella sala Sibilla Aleramo alla biblioteca delle Oblate in via dell'Oriuolo a Firenze, di 'Il lavoro in via di estinzione", saggio del giornalista Pino Miglino sulle conseguenze dell'automazione e della intelligenza artificiale.

Il libro contiene interviste a Pierre Carniti, Agostino Megale, Domenico De Masi, Pierluigi Alleva e Susanna Camusso. Alla presentazione, con l'autore, partecipano Daniele Calosi della Fiom, Roberto Pistonina della Cisl e Paolo Fantappiè della Uil.

Modera il giornalista Stefano Fabbri.

'Lavorare meno, lavorare tutti' è un vecchio slogan degli anni '70 che torna come nuovo, anzi nuovissimo, ai nostri giorni. Perché l'automazione, la digitalizzazione e per ultimo l'intelligenza artificiale cancelleranno milioni di mestieri e professioni nel mondo. Per affrontare la disoccupazione che crescerà in modo esponenziale l'unico rimedio è spartirsi fra tutti il lavoro sempre più raro. Ed è quello che si sta sperimentando da tempo nei paesi occidentali con l'Italia che, buon ultima, solo ora fa qualche tentativo anche se in grandi aziende come Luxottica, Lamborghini e Leonardo dove si sperimenteranno i 4 giorni alla settimana. Ma la riduzione dell'orario di lavoro incontra anche la necessità manifestatasi dopo il Covid, con il fenomeno delle grandi dimissioni, di dedicare più tempo alla vita. Di questi temi si occupa il saggio di Pino Miglino.



