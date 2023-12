Al via a Livorno la mostra su Leonardo Da Vinci

Con 15 disegni autografi e decine di opere leonardesche si apre a Livorno la mostra 'Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione', in programma dal 21 dicembre al 1/o aprile 2024 al Museo della Città (vernissage il 20 dicembre ore 17).

Promossa e organizzata dal Comune di Livorno insieme a MetaMorfosi Eventi e curata da Sara Taglialagamba, catalogo Sillabe, vedrà in esposizione 15 disegni autografi di Leonardo da Vinci del Codice Atlantico dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e il Codice sul Volo degli Uccelli dalla Biblioteca Reale di Torino. La presentazione della mostra questa mattina a Livorno nella sala del Grande Rettile del Museo di Arte contemporanea alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell'assessore alla Cultura Simone Lenzi e della curatrice Sara Tagliagamba, oltre a Paolo Cova direttore del Museo della città e Pietro Folena presidente di Metamorfosi Eventi.  "La mostra era molto attesa - ha detto il sindaco - ed è stato particolarmente emozionante assistere all'installazione del 'Volo'. Siamo molto soddisfatti di aver chiuso questi cinque anni con il top, con questa mostra su Leonardo. Livorno si sta ritagliando uno spazio importante nel modo dell'arte e inoltre stiamo riallestendo anche la parte del museo di arte contemporanea con pezzi eccezionali". Vi saranno in mostra anche disegni e dipinti leonardeschi che testimoniano la ricezione e la diffusione di temi di Leonardo. In tutto oltre 70 opere che descrivono il connubio strettissimo tra bellezza e invenzione proprio del genio universale.



