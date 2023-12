Abito di Lady Diana fa record all'asta, 1,15 milioni di dollari

Un abito da sera indossato da Lady Diana nel 1985 a Firenze per una cena offerta dall'allora sindaco Lando Conti, è stato venduto all'asta per 1,15 milioni di dollari, un record per un capo di abbigliamento appartenuto alla principessa.

Il vestito con la gonna di organza a ballerina e il corpetto decorato da stelle azzurre su fondo nero era stato creato dallo stilista anglo-marocchino Jacques Azagury: "Un'epitome dell'eleganza reale e dell'eterna grazia di Diana", ha detto la casa d'aste Julien's che ha curato la vendita conclusa con un incasso undici volte superiore alla stima di partenza.

Dopo Firenze, dove aveva passato tre giorni con l'allora marito Carlo ospite di sir Harold Acton a Villa La Pietra, Diana indossò lo stesso abito a un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Vancouver l'anno successivo.

La vendita raccoglie il testimone da quella di Sotheby's lo scorso settembre in cui il celebre maglione rosso con una pecora nera di Diana è stato venduto per 1,14 milioni di dollari. Nel corso dell'asta di Julien's, la camicetta indossata dalla futura principessa per il ritratto del fidanzamento nel 1981 ha quadruplicato la stima iniziale chiudendo a 381mila dollari.





