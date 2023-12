'Cosimo I dei Medici', il padre della Toscana secondo Giani

Il primo granduca di Toscana, artefice della sua trasformazione in Stato, in grado di portare una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento. È 'Cosimo I dei Medici - Il padre della Toscana moderna', questo il titolo del libro scritto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed edito da Giunti (208 pagine, 16 euro), presentato a Firenze. L'autore ripercorre la vita e le imprese di governo di Cosimo I, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista.

"Come Lorenzo il Magnifico - ha detto Giani - fu il mecenate, l'uomo della cultura, nei 303 anni di dominio della dinastia medicea prima su Firenze e poi sulla Toscana, Cosimo I è il più grande statista. I Medici erano portati a guardare sempre alla Francia: lui capì che i rapporti fra le due grandi potenze in Europa, tra Francia e Spagna, si stavano trasformando, e si appoggiò alla Spagna fino a chiedere consiglio sulla moglie da prendere all'imperatore Carlo V, che stava diventando il padrone dell'Europa. Ebbe fortuna, perché Eleonora si rivelò una degna consorte".

Il libro, ha spiegato Giani, "avevo cominciato a costruirlo qualche anno fa per i 450 anni del Granducato, quindi per il 2020, poi la campagna elettorale e il Covid mi fecero lasciare i faldoni da una parte. Ho voluto chiudere il cerchio proprio perché nel 2024 ricorreranno i 450 anni dalla scomparsa di Cosimo, e quindi è un omaggio a lui, ma anche ai tratti di identità forti che la Toscana ha oggi nel contesto italiano e internazionale. Col suo simbolo, 'Festina lente', ha riempito Palazzo Vecchio di tartarughe con la vela: la tartaruga a rappresentare la prudenza e la vela per andare sempre avanti. È un po' il messaggio del riformismo moderno".



