Ad Toscana aeroporti, entro gennaio via lavori a terminal Pisa

"La realizzazione del nuovo terminal dell'aeroporto di Pisa inizierà entro il 20 gennaio". Lo ha annunciato oggi a Pisa l'ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, durante la presentazione della Christmas card che da oggi sarà consegnata ai passeggeri in transito dagli scali toscani e che dà diritto a sconti e agevolazioni in teatri e musei di Pisa e Firenze.

I lavori propedeutici erano iniziati lo scorso mese di marzo ma ora, ha spiegato Naldi, "si aprirà la fase di costruzione vera e propria: stiamo facendo la bonifica per gli ordigni bellici e stiamo ultimando le formalità per aprire il cantiere, mentre a breve ci arriverà anche il via libera di Enac".

L'intervento, previsto nel masterplan di Toscana aeroporti e atteso da anni, consentirà allo scalo pisano di adeguare il terminal passeggeri ai nuovi flussi di traffico. "Aumenteremo - ha concluso l'amministratore delegato di Ta - la superfice totale dell'aerostazione da 35.900 a 63.800 metri quadrati, con un investimento di 60 milioni di euro, che nell'arco di due anni ci restituirà un nuovo terminal pensato per accogliere fino a 8 milioni di passeggeri all'anno".



