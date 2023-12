Sedicenne scomparsa, 'testi l'avrebbero vista a Viareggio'

Testimoni avrebbero visto a Viareggio (Lucca) già il 14 dicembre la sedicenne Anastasia scomparsa da Pavia il 13 dicembre. Lo si apprende da un volantino postato stamani su Fb dalla sorella, la speaker radiofonica Micol Ronchi. Nel foglio ci sono i dati anagrafici e una foto della ragazza che viene cercata. Anastasia, viene ricostruito, prima di trasferirsi a Pavia viveva a Viareggio con i genitori. La sorella Micol rinnova un appello per contattare lei o le forze dell'ordine in caso di avvistamento della 16enne.

Nel volantino viene anche riportato il numero dell'Associazione Penelope Toscana (345-5019051). Secondo i familiari, si apprende, la ragazza potrebbe essere tornata a Viareggio per ritrovare amicizie visto che frequentava anche una scuola superiore nella città toscana.



