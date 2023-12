Atletica: la maratona di Pisa a Jbari e Farley

L'italiano di origine marocchina Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) è il vincitore della 24/a maratona di Pisa sul traguardo in piazza Duomo,nei pressi della Torre Pendente. Jbari si è imposto in 2h20'00", dominando sempre la corsa visto che a metà percorso aveva già un vantaggio di 2'17" sul secondo diventati 3'51" al trentesimo chilometro.

Sul podio anche Andrea Soffientini (Asd Dinamo Sport) e Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate Asd). Nella gara femminile dominio britannico con Jemima Farley (2h36'43") davanti a Melissah Gibson (2h42'07") e alla riminese Federica Moroni (Gs Gabbi, 2h48'59").

"E' il mio secondo tempo di sempre - ha affermato Jbari - mi sono allenato molto per essere qui in forma. Sono marocchino di origine ma vivo a Bolzano, corro circa 130 km alla settimana, ci tenevo a vincere la Maratona di Pisa". Farley invece ha commentato la sua vittoria così: "Pisa è stupenda, questa maratona è stupenda. Vedevo le Apuane all'orizzonte mentre correvo e mi davano tanta energia. Amo le montagne e ora amo Pisa. Sono scozzese ma vivo a Malta, felicissima di aver fatto qui il mio nuovo primato personale" che era di 2h36'51".

In gara c'erano complessivamente 2.800 atleti provenienti da 80 paesi diversi. Sul tracciato anche un atleta di 94 anni, Angelo Squadrone, pisano, che ha percorso la la mezza maratona in 3h37'51".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA