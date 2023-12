Tetto della chiesa ko, Visitazione del Pontormo trasloca a Prato

Traslocherà dalla sua naturale collocazione nella chiesa di San Michele a Carmignano, al Palazzo Pretorio di Prato, la Visitazione del Pontormo, capolavoro rinascimentale della prima metà del '500. Il trasferimento, che è temporaneo, serve alla diocesi di Pistoia, autorità ecclesiastica proprietaria dell'opera, ad attivare lavori di "somma urgenza" per mettere a posto il tetto dell'edificio. A causa dell'urgenza della riparazione della copertura della chiesa di Carmignano la diocesi è stata obbligata a reperire velocemente, d'intesa con la Soprintendenza, una collocazione alternativa e sicura per il tempo necessario.

Oltre al capolavoro di Jacopo Carrucci detto Pontormo (Pontorme di Empoli 1494- Firenze 1557) vengono spostate nel Palazzo Pretorio di Prato anche gli altri dipinti della chiesa di Carmignano, così da mettere tutte le opere in sicurezza e averle insieme nello stesso luogo. La diocesi di Pistoia spiega anche che il trasloco a Prato "è maturato dopo aver valutato con la Soprintendenza le opzioni nel Comune di Carmignano e cioè la chiesa di San Luca, il Museo di Artimino e la stessa Pieve di Artimino, che però non sono risultati siti idonei ad assicurare condizioni conservative adeguate".

Per la diocesi "è fondamentale la collaborazione col Comune di Carmignano e con la Regione per reperire quanto necessario per metter mano quanto prima possibile al restauro delle coperture e a tal fine si auspica un concorde e concreto impegno". Intanto sono al via i "considerevoli lavori di consolidamento e di restauro dell'antico complesso parrocchiale per i quali la diocesi cerca fondi tali da completare il cospicuo finanziamento della Cei tratto dall'8x1000, pari al 70% della spesa complessiva di oltre 1.200.000 euro".



