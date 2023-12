Inventarsi un lavoro o start-up, tra immaginazione e creatività

L'importanza dell'immaginazione e della creatività non solo ai fini dell'innovazione ma per quel continuo evolvere che definiamo progresso. A parlarne attraverso esempi tratti dall'arte, dalla scienza e dalla tecnologia sarà Gianfausto Ferrari, presidente di Digital universitas, fondatore di Talent garden e Superpartes innovation campus, il 19 dicembre alle 16 all'Università di Pisa, nell'Aula magna del Polo didattico Carmignani in piazza dei Cavalieri.

'Inventarsi un lavoro o una start-up, tra immaginazione e creatività' il titolo della conferenza, che fa parte del ciclo Sguardi nel futuro, l'iniziativa di orientamento e alta formazione dell'Ateneo pisano che mette in contatto i giovani con i più importanti esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria e dell'economia, e delle scienze sociali. L'evento potrà essere seguito anche in streaming: https://www.youtube.com/watch?v=qvmbmbNpnZM Studenti e studentesse dell'ateneo possono iscriversi per partecipare in presenza compilando un apposito modulo: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue- Ukc4KGcKoTHaxlNntUFJicGcOOfB07lUQlY2TjMwWUZONVkwNTU0SlFQVENIWlZE Sy4u.

Sguardi nel futuro è un progetto a cura di Piero Bianucci, Dario Pisignano e del Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) dell'Ateneo pisano: prevede una serie di appuntamenti, fino al 23 febbraio, su temi di attualità quali transizione energetica e cambiamento climatico, intelligenza artificiale, salute globale, nuovi lavori, cittadinanza consapevole e futuri assetti geopolitici.



