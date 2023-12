Giani, 15.000 tonnellate massi sono rinforzi a Marina di Pisa

Sono cominciati stamani a Marina di Pisa i lavori di somma urgenza disposti dalla Regione Toscana per ripristinare le dighe danneggiate dalla mareggiata.

"Le condizioni meteo - ha detto il governatore toscano, Eugenio Giani durante un sopralluogo - hanno permesso di cominciare i lavori. L'intervento è costato 1 milione 450.000 euro.

Collocheremo circa 15.000 tonnellate di massi nei punti scoperti delle dighe".

L'operazione strutturale per ridisegnare e rafforzare le protezioni, ha poi spiegato Giani con un video postato sui social, "costerà 5 milioni di euro". Le operazioni di posizionamento delle scogliere sono svolte da una motonave da carico a fondo apribile che andrà a "rifiorire" le celle 1, 2, 3 e 4 in corrispondenza del tratto compreso tra via Tullio Crosio e piazza delle Baleari.



