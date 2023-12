Gaza: corteo Firenze per Palestina, cori contro Usa e Israele

Circa 500 persone hanno partecipato nel pomeriggio a Firenze al 'corteo per la Palestina', iniziativa per chiedere il cessate il fuoco e la difesa dei civili palestinesi. Il corteo è partito da piazza Santa Maria Novella, poi ha attraversato le vie del centro, al grido di "Palestina libera", sventolando numerose bandiere della Palestina e striscioni che chiedono di salvare Gaza. Presenti anche diversi studenti universitari con uno striscione recante la scritto "Fuori Israele da Unifi", chiedendo cioè di interrompere i rapporti dell'università di Firenze con istituzioni israeliane.

Il corteo è terminato in piazza Ognissanti, dopo una breve sosta sul ponte Vespucci da cui sono stati lanciati cori rivolti al consolato degli Stati Uniti, situato a breve distanza, come "Biden assassino" e "Usa servi di Israele".



