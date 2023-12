Aboca, punteggio massimo per tutela biodiversità

Aboca rinnova la certificazione Biodiversity Alliance, ottenendo nuovamente il punteggio massimo di 100/100. È l'unica azienda, dall'introduzione 7 anni fa di questa metodologia di analisi, ad aver raggiunto questo risultato. Lo rende noto la stessa azienda di Sansepolcro (Arezzo) che si occupa di cura della salute con prodotti 100% naturali e biodegradabili.

La certificazione, si spiega ancora, "testimonia il grado della qualità biologica dei terreni agricoli e il livello di conservazione della biodiversità. L'attestazione rilasciata da parte di Ccpb - Consorzio per il controllo dei prodotti biologici, ente accreditato dal ministero per le Politiche agricole che da oltre 30 anni si occupa di attestazioni di aziende del settore agro-alimentare, nonché uno dei maggior enti certificatori a livello nazionale - fa seguito ad un processo di analisi che coinvolge oltre 6600 aziende. Nelle rilevazioni a cui si è sottoposta a partire dal 2018, Aboca, si ricorda, "ha sempre ottenuto un punteggio superiore a 95/100, e già nel 2020 aveva raggiunto i 100/100. Da rilevare che mediamente le imprese ottengono la certificazione con un punteggio di 81/100". Le analisi effettuate sui terreni dell'azienda - che gestisce complessivamente 1700 ettari tra Toscana e Umbria, tutti condotti in regime biologico - "evidenziano il pieno rispetto di questi principi e testimoniano che la qualità del suolo è addirittura migliorata nel corso del tempo, grazie a un avanzato lavoro di pianificazione, lavorazione e selezione delle colture.

Segno di una gestione dei terreni non solo sostenibile, ma addirittura rigenerativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA