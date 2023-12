Torna il presepe storico di Villa La Quiete, allestimento natalizio che arricchisce le visite guidate nel complesso monumentale sulla collina di Castello a Firenze, testimone di storia medicea e gestito dal Sistema museale dell'Ateneo fiorentino. Sarà visitabile con visite guidate di domenica alle ore 10.30 e 11.30 (via di Boldrone 2, Firenze), nei giorni 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio (è necessaria la prenotazione allo 055-2756444 edu@sma.unifi.it).

Il presepe di Villa La Quiete, si spiega, rappresenta un'importante testimonianza artistica dell'attività scultorea di artigiani toscani della prima metà del XVIII secolo, che si rifacevano ai presepi napoletani. La rappresentazione si distingue per gli elementi più interessanti del genere artistico legato alla costruzione scenografica della nascita di Gesù: le stoffe pregiate che rivestono i personaggi della scena, l'attenzione verso il dettaglio decorativo, la manifestazione dei sentimenti di stupore e ammirazione di fronte alla scena sacra.

Insieme al presepe sarà possibile anche visitare lo straordinario patrimonio artistico della Villa, dimora legata alle vicende dell'ordine religioso delle Montalve: dalle pale d'altare cinquecentesche come l'Incoronazione della Vergine e santi, di Sandro Botticelli e bottega, fino alle tre sculture rinascimentali, due delle quali, raffiguranti la Madonna con Gesù Bambino, risalgono alla bottega di Lorenzo Ghiberti e ad un seguace di Donatello.



