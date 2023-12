Peronospera della vite, 260 milioni di danni in Toscana

Peronospera della vite ha causato in Toscana oltre 260 milioni di danni: per questo la Regione ha dichiarato lo stato di eccezionalità. Lo rende noto la stessa Regione la cui Giunta ha adottato il provvedimento formale per affrontare l'impatto degli attacchi della malattia.

La declatoria di eccezionalità, approvata nell'ultima seduta della Giunta su proposta dell'assessora all'agricoltura Stefania Saccardi, è lo strumento che consentirà di poter richiedere l'accesso alle misure varate dal governo per affrontare le conseguenze di questa malattia. La conta dei danni subiti nel corso del 2023 per la peronospera è stata effettuata a seguito "di una attenta ricognizione delle segnalazioni presentate dalle imprese viticole". La cifra determinata, superiore ai 260 milioni di euro, essendo superiore al 30% della produzione lorda vendibile ha reso possibile chiedere l'attivazione del Fondo nazionale di solidarietà varato dal Governo per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende colpite. "Di qui - si spiega - la richiesta di riconoscimento dell'eccezionale attacco di peronospora, passo necessario per poter accedere agli interventi previsti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA