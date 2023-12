Maltempo, codice giallo per vento su rilievi meridionali Toscana

Un codice giallo per vento per la zona del Monte Amiata con validità dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, sabato 16 dicembre, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Attesi venti di grecale con raffiche oltre i 100 km/h sottovento al Monte Amiata e fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici dell'aretino e sul Pratomagno. Più attenuati sulle zone pianeggianti centro settentrionali, in particolare allo sbocco delle valli, e moderati sulle zone collinari centro-meridionali e sulla costa meridionale.



