Immagini e volumi in mostra collegano Michelangelo a d'Annunzio

Una mostra, nelle sede della Regione Toscana a Firenze, dedicata a Michelangelo e d'Annunzio, in occasione delle doppie celebrazioni per i 160 anni dalla nascita del Vate e per i 460 anni della morte di Buonarroti. La rassegna 'Michelangelo e d'Annunzio. Il corpo e l'anima' sarà visitabile da oggi 15 dicembre al 18 febbraio 2024, con ingresso libero.

Il percorso espositivo inizia con una galleria di foto dalle Stanze della Prioria e dello Schifamondo (dove si trovano i gessi di Michelangelo al Vittoriale) e continua con le tre sale dedicate rispettivamente a d'Annunzio, a Michelangelo e a Henry Thode. Gran parte degli oggetti esposti sono stati messi a disposizione dal Vittoriale degli Italiani per l'allestimento della mostra: dal Busto Eleonora Duse di Arrigo Minerbi alle bottiglie dell'Aqua Nuntia, passando per gli abiti e gli accessori esposti tipicamente al Museo d'Annunzio Segreto e ai volumi della biblioteca del Vate. La rassegna è stata voluta dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri e realizzata da Opificio delle Arti e della Musica, in collaborazione con il Vittoriale e la Fondazione Casa Buonarroti di Firenze, Michelangelo e d'Annunzio.

"È noto che Gabriele d'Annunzio nutrisse per Michelangelo un profondo legame affettivo, tanto da considerarlo 'il parente'- ha detto il presidente Eugenio Giani - entrambi gli artisti hanno avuto una passione per Firenze e la Toscana, e noi, che in Toscana vogliamo esaltare la cultura e fare di queste eccezionali personalità un punto di riferimento di forte capacità attrattiva, salutiamo oggi questa bellissima mostra perché grazie a iniziative così si riesca sempre ad alimentare quell'idea della Toscana per vocazione terra di cultura nel mondo".



