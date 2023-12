Il pianista Sokolov a Siena per Micat In Vertice

Il pianista russo Grigory Sokolov si esibirà a Siena sabato 16 dicembre, alle ore 21, sul palco del Teatro dei Rozzi, ospite della 101/a edizione della Micat In Vertice, la stagione concertistica dell'Accademia Musicale Chigiana.

Sokolov proporrà una serata dedicata ai capolavori di Bach e Mozart. Il programma si aprirà sulle note del Duetto n. 1 in mi minore Bwv 802, per proseguire con il Duetto n. 2 in fa maggiore Bwv 803, il Duetto n. 3 in sol maggiore Bwv 804 e il Duetto n. 4 in la minore Bwv 805 di Johann Sebastian Bach. Seguirà quindi l'interpretazione della Partita n. 2 in do minore Bwv 826 sempre di Bach. Chiuderà la serata la Sonata n. 13 in si bemolle maggiore K 333 (315c) di Wolfgang Amadeus Mozart.

I biglietti dei concerti (da 5 a 25 euro), potranno essere acquistati in biglietteria e online sul sito www.chigiana.org, oppure - con una commissione aggiuntiva - sul portale TicketOne.it. È possibile prenotare il biglietto degli spettacoli dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni festivi) dalle 9.30 alle 12.30 telefonando al numero 0577.220922.

Come consuetudine l'Accademia Musicale Chigiana offrirà a studenti e ragazzi sotto i 26 anni di età e a chi abbia compiuto 65 anni forti riduzioni sul prezzo di biglietti e abbonamenti.

Saranno inoltre disponibili biglietti al prezzo di 10 euro nei primi posti e di 5 euro negli ingressi per i possessori della Carta universitaria 'Studente della Toscana', per gli studenti del Polo Musicale Senese e delle scuole primarie e secondarie senesi, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



