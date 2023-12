Diecimila mattoncini Lego per ricostruire Palazzo Carovana

Diecimila mattoncini Lego per ricostruire il Palazzo della Carovana, storica sede della Scuola Normale Superiore in piazza dei Cavalieri a Pisa. La 'sfida' si terrà nella sala Azzurra dello stesso edificio, domenica 17 dicembre a partire dalle 9, coinvolgendo la comunità della Normale e i cittadini che si sono prenotati all'evento collegandosi al sito internet della Scuola.

L'evento, si spiega dalla Normale, vuole essere "un momento anche di conoscenza di uno storico Palazzo", progettato da Giorgio Vasari a metà del 1500, "nato su accorpamento di due preesistenti edifici medievali, e ospitante l'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano fino al 1846, quando divenne sede della Scuola Normale Superiore". La giornata prevede 7 sessioni di lavoro di un'ora ciascuna. Al termine dei lavori, a partire dalle 21, è previsto un momento di convivialità e arte a cui tutti i partecipanti alla costruzione sono invitati.

Il Palazzo della Carovana in 10.000 mattoncini Lego nasce da un'idea di allieve e allievi della Normale e dell'ex allievo Luca Fusar Bassini, che hanno progettato l'evento e che parteciperanno alla costruzione collettiva. La partecipazione è gratuita.



