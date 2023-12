Con Uffizi al Vittoriale per legame tra D'Annunzio e Toscana

Una mostra sul legame tra Gabriele d'Annunzio e la Toscana, con opere delle Gallerie degli Uffizi e del Vittoriale degli Italiani, si aprirà il 9 marzo, fino al 15 settembre, negli spazi del complesso novecentesco di Gardone Riviera, sul lago di Garda.

Il percorso espositivo prevede anche prestiti da altre istituzioni museali italiane ed estere. Obiettivo della mostra, si spiega in una nota degli Uffizi, è esplorare il legame tra d'Annunzio, il territorio toscano e la sua civiltà artistica.

L'idea della mostra fu lanciata nello scorso aprile durante un evento culturale all'Archivio di Stato di Pisa dal presidente del Vittoriale degli italiani Giordano Bruno Guerri e accolta dal direttore delle Gallerie Eike Schmidt.

"Gli Uffizi diffusi si spingono ancora una volta fuori dei confini della Toscana - commenta Schmidt - in una sede d'eccezione come il Vittoriale, con una mostra che è il rovesciamento del tema 'testo e immagine'".

Per Guerri "questa mostra riflette la forza della rete e della cooperazione tra i musei, fondamentale per i nostri progetti culturali. Sarà un omaggio all'amore di Gabriele d'Annunzio e alla sua passione per Firenze e sarà anche un modo di arricchire il racconto del Vate e di valorizzare ancor di più il Vittoriale, una delle case museo più visitate al mondo, contribuendo così a diffondere la bellezza e la storia di questo luogo straordinario".

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha poi evidenziato che il progetto "'Uffizi Diffusi' oltrepassa i nostri confini e approda in un luogo di riconosciuto valore per il Paese: il Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera (Brescia), che nacque su impulso dello stesso Gabriele D'Annunzio, che proprio qui si spense nel 1938 e che fece della sua vita arte essa stessa e un inno alla bellezza più assoluta. Elementi che si coniugano alla perfezione con il suo amore e la sua permanenza in Toscana".



