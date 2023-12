Anziani coniugi uccisi nel Fiorentino, resta carcere 45enne

Grave pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato. Con queste motivazioni il gip Antonio Pezzuti ha convalidato il fermo per Antonino La Scala e disposto la misura cautelare in carcere per l'uomo, accusato dell'omicidio dei coniugi Umberto Della Nave, 84 anni e Dina Del Lungo, 83 anni, invalida, uccisi nella loro casa a Osteria Nuova, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), il 5 dicembre scorso.

A La Scala, 45 anni, originario della Calabria, contestati anche i reati di rapina aggravata, tentativo di occultamento di cadavere e danneggiamento seguito da incendio: secondo l'accusa avrebbe dato fuoco alla casa delle vittime. Proprio a causa dell'incendio furono scoperti i cadaveri di marito e moglie: inizialmente l'ipotesi era stata di un decesso dovuto al rogo.

L'autopsia avrebbe poi svelato che la coppia era stata uccisa.





