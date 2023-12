Pugilato: domani le Finali Tricolori a Chianciano Terme

A Chianciano Terme, in passato ' Città Europea dello Sport', domani si svolgeranno le Finali dei campionati italiani Elite maschili e femminili 2023, l'evento più titolato del panorama pugilistico nazionale che fa parte della 'Boxing Experience', percorso di avvicinamento al torneo di qualificazione olimpica che avrà luogo a marzo 2024 a Busto Arsizio.

Quella che si concluderà domani con l'assegnazione delle medaglie d'oro e d'argento è la 101/a edizione dei campionati italiani maschili e la 22/a di quelli femminili, e quest'anno l'evento indetto dalla Federazione pugilistica italiana(Fpi) è stato organizzato dalla Carrarese E. Bertola e dal Boxing Club Siena, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana, e il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Chianciano Terme. Anche quest'anno, i campionati nazionali si sono distinti a livello numerico: 264 atleti partecipanti, di cui 170 uomini e 94 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia.

Una grande soddisfazione per il padrone di casa, il sindaco di Chianciano Andrea Marchetti. "Abbiamo ospitato molte manifestazioni e, alla fine del mio secondo mandato - ha detto -, sono davvero entusiasta per questo evento che ritengo il più importante del percorso sportivo. Spero che possano nascere future collaborazioni a consolidamento del rapporto avviato con il mondo del pugilato. Per il prossimo anno ci candidiamo, fin da ora, per ospitare un match per un titolo professionistico europeo o mondiale".

Proposta accolta con grande entusiasmo dal Presidente onorario della Fpi, ed ex ct azzurro, Franco Falcinelli: "Ne saremmo onorati, in quanto Chianciano Terme ha dimostrato di supportare in modo concreto gli sforzi della federazione, nella sua mission non solo sportiva ma anche etico-sociale". "La Toscana - ha detto Falcinelli, che è anche il direttore del Museo Nazionale del Pugilato di Assisi, portando il saluto del Presidente Flavio D'Ambrosi - è una delle regioni più produttive a livello quantitativo e qualitativo e siamo orgogliosi di aver dato lustro al territorio anche attraverso l'organizzazione del corso per arbitri-giudici internazionali".



