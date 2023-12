Fiorentina: Gonzalez, problemi ai flessori coscia

''Nico Gonzalez è stato sostituito nel corso della gara di Conference League contro il Ferencvaros a causa di una problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni''. E' il primo report medico diffuso dal club viola per spiegare l'infortunio subito dall'esterno argentino costretto a uscire in barella al 20' del primo tempo, in lacrime e dolorante.

''Nico ha pagato gli otto giorni in cui ha dovuto lavorare a parte senza poter spingere. Quando abbassi la condizione questo è il rischio - ha sospirato Italiano parlando a Sky - Lo abbiamo tutelato a Roma, oggi avevamo e lui aveva bisogno di tornare a giocare. Credo si sia stirato, spero non sia niente di grave''.

L'infortunio di Gonzalez macchia la soddisfazione per il primato nel girone e la qualificazione diretta agli ottavi conquistato grazie all'1-1 ottenuto questa sera in Ungheria.

''Volevamo questo obiettivo e siamo contenti di averlo centrato - ha aggiunto il tecnico viola - Avevamo due risultati su tre a disposizione, siamo stati bravi a reagire allo svantaggio. Era un girone difficile, abbiamo fatto passi avanti rispetto all'anno scorso perché stavolta abbiamo evitato le due partite del playoff''.



