Crolla porzione di un tetto, stabile inagibile a Pontedera

Il tetto di un'abitazione in uno stabile a ridosso del centro di Pontedera (Pisa) è crollato stamani rendendo inagibile l'intero immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e nel cedimento strutturale non ci sono stati feriti.

L'intervento dei vigili del fuoco, spiega una nota del comando provinciale, è servito "a mettere in sicurezza i luoghi oltre ad effettuare un alleggerimento del solaio dai materiali caduti: sono stati resi inagibili tutti i piani sottostanti". Le poche famiglie residenti nello stabile (gli altri appartamenti risultano essere sfitti) hanno trovato sistemazione alternative presso parenti o amici.



