Ateneo in carcere, Siena inaugura con autrice Tataranni

Ci sarà anche Mariolina Venezia, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie televisiva 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore', alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Polo universitario penitenziario dei due Atenei di Siena il 18 dicembre alle 15 nella casa di reclusione di San Gimignano a Ranza. Venezia sarà l'ospite del primo degli incontri, programmati per il 2024, del ciclo 'Raccontami'.. In occasione dell''inaugurazione dell'anno accademico sarà anche sottoscritto l'accordo di collaborazione per la gestione del campus universitario per studenti detenuti istituito presso lo stesso penitenziario.

Saranno Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari, rispettivamente rettori il primo di Unisi, il secondo dell'Università per stranieri della città del Palio, ad aprire l'evento nella struttura carceraria, dove da anni si tengono le attività didattiche dei due Atenei: circa 100 finora gli studenti che si sono iscritti ai corsi, alcuni dei quali hanno già conseguito la laurea. Soddisfazione per "la grande crescita del Polo universitario penitenziario" è stata espressa da Di Pietra: "Muovendo dalle prime iniziative degli anni Novanta - afferma - si è gradualmente radicato in Toscana potendo così contare nell'anno accademico 2023-2024 oltre 80 studenti". "Le forme di collaborazione tra Atenei - aggiunge - stanno dando risultati importanti. Si tratta di un lungo percorso di crescita e, se si vuole, di libertà culturale ancora ampiamente da percorrere e da sviluppare". "L'impegno per il Polo penitenziario e per gli allievi" ristretti è "per noi di fondamentale importanza" afferma Montanari secondo il quale "la nascita di un campus penitenziario consentirà una mobilità maggiore dei ristretti e una intensificazione della programmazione culturale, che per noi ha un significato particolare perché pensiamo che la cultura sia sempre liberazione e costruzione di una piena umanità".



