Pugilato: Tricolori Elite a Chianciano, venerdì le finali

L'edizione 2023 dei campionati italiani Elite maschili e femminili, a cura della Federboxe (Fpi) e organizzata dalla Carrarese Bertola e dalla Boxing Club Siena, con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana e del Comune è in corso di svolgimento presso il PalaSport di Chianciano Terme.

E' un appuntamento a cui hanno preso parte 264 atleti, 170 uomini e 94 donne, in rappresentanza di tutte le regioni, che si stanno sfidando per conquistare un posto sul podio e crescere a livello internazionale fino, per i migliori, al sogno olimpico.

Si tratta quindi di una vetrina fondamentale per i pugili più quotati che, nella 101/a edizione dei campionati maschili e la 22/a edizione di quelli femminili, avranno l'opportunità di diventare campioni d'Italia o almeno di conquistare una medaglia, sotto gli occhi attenti dei tecnici delle nazionali azzurre.

I Campionati italiani di Chianciano Terme 2023, a chiusura dell'anno pre-olimpico, fanno parte del progetto 'Boxing Experience', sono una tappa di avvicinamento al torneo di Qualificazione Olimpica che avrà luogo in Italia dal 4 all'11 marzo 2024 presso l'E-Work Arena di Busto Arsizio e che assegnerà̀ ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di Peso (7 maschili e 6 femminili), a fronte di circa 500 atleti provenienti da tutto il mondo.

A Chianciano Terme domani sono in programma le semifinali, mentre venerdì ci saranno le finali che avranno la copertura mediatica in diretta su Dazn a partire dalle 14, e in differita su Rai Sport dalle 23. Le finali di venerdì saranno presentate domani alle 11 presso la Sala del Consiglio comunale di Chianciano Terme con le autorità locali, gli organizzatori, il Consiglio della Fpi, l'ex campione del mondo professionisti, e oro olimpico a Los Angeles 1984, Maurizio Stecca e due degli azzurri che hanno già staccato il pass per Parigi 2024, Aziz Abbes Mouhiidine e Giordana 'Caterpillar' Sorrentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA