Capitale della cultura 2026, la Valdichiana senese è finalista

Per far diventare Capitale italiana della cultura 2026 la Valdichiana Senese si sono alleati in task force 10 Comuni, presentando insieme il dossier al ministero e superando il campanilismo che è il sale della tenuta civica toscana. Sono mobilitati i territori comunali di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, tutti della provincia di Siena. Inoltre è la prima volta che una Unione di Comuni accede alla valutazione conclusiva per l'attribuzione del titolo di Capitale italiana della cultura.

"Aspettiamo il verdetto di marzo, ma già questo traguardo è significativo perché certifica la capacità di cooperazione tra 10 enti e 10 comunità anche sul tema della cultura - ha detto Agnese Carletti, presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese nonché sindaco di San Casciano dei Bagni (Siena) - Lavorare insieme, per un territorio così vasto ed eterogeneo, è molto impegnativo, ma in questi anni istituzioni e cittadini si sono convinti di quanto sia importante muoversi in rete, anche collaborando con soggetti nazionali e internazionali".

Unica finalista tra le candidature toscane, l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha ricevuto il sostegno del presidente della Regione Eugenio Giani. Il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini spiega: "Diventiamo l'unica candidatura toscana e, soprattutto, siamo l'unica area vasta rimasta in competizione contro città e cittadine. Segno di una scelta vincente, fatta tempo fa, di considerare i Comuni della Valdichiana Senese sempre più come un unico territorio, legato da una comune ricchezza storica, paesaggistica, sociale e culturale con una prospettiva comune".

"La Valdichiana Senese ha messo al lavoro per il dossier di candidatura l'intelligenza collettiva delle sue comunità, che con la sua energia e dedizione ha ben meritato questo primo e già rilevante riconoscimento", evidenzia Filippo Del Corno che è il direttore della candidatura e sta preparando le audizioni da fare al Mic a marzo per la selezione definitiva. "Tra le numerose città toscane che avevano presentato la candidatura, nella rosa delle dieci città finaliste tra cui sarà scelta la capitale della cultura 2026 una sola realtà toscana è rientrata nella rosa: è la Valdichiana senese, la terra degli etruschi, terra che rinnova la sua offerta culturale con la scoperta delle statue a San Casciano dei Bagni che rappresentano la scoperta del secolo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani commentando la notizia dei finalisti. Giani ha poi parlato di una "terra che riesce a intrecciare la bellezza delle natura della Valdichiana con una grande presenza artistica e capacità di animazione sul piano culturale".

