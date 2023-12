Famiglia intossicata da monossido nell'Aretino,3 in ospedale

Intossicazione da monossido di carbonio per una famiglia composta da tre persone, un uomo di 55 anni, una donna di 50 e un minore. E' accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Ventena, nel comune di Montevarchi (Arezzo) e sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza della Asl Toscana sud est, l'automedica del Valdarno ed i vigili del fuoco per le verifiche.

I tre sono stati trasportati all'ospedale valdarnese della Gruccia per accertamenti da due ambulanze della Misericordia di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini e poi successivamente trasferiti in codice giallo con ambulanza della Croce Bianca alla camera iperbarica dell'ospedale di Careggi a Firenze. Sono in corso indagini per capire l'origine della fuoriuscita di monossido.



