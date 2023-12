Apre mostra a Firenze su infanzia e formazione di Spadolini

Raccontare la vita di Giovanni Spadolini (1925-1994) attraverso le immagini, i documenti, gli oggetti che lo hanno accompagnato: è l'obiettivo della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, che oggi ha inaugurato la prima delle tre mostre dedicate all'intellettuale, giornalista e politico scomparso nel 1994, che da ora fino al 2025 anticiperanno le celebrazioni per il centenario dalla nascita.

"I visitatori impareranno a conoscere la sua umanità, approfondendone gli aspetti", ha spiegato Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione.

A tagliare il nastro dell'esposizione intitolata 'Giovanni Spadolini: gli anni dell'infanzia e della formazione (1925-1947)', alla sede della Biblioteca della Fondazione, è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Sono intervenuti a portare i saluti istituzionali il Presidente della Regione Eugenio Giani, la vice sindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini e di Daniele Donati, sindaco di Rosignano Marittimo (Livorno), dove Spadolini trascorreva le vacanze.

"Ho voluto partecipare a questa mostra - ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano - perché fa parte di un progetto che ho: riportare al centro dell'attenzione la figura di Giovanni Spadolini, anche in occasione dei cinquant'anni della fondazione del ministero della Cultura".

Per il ministro della Cultura Sangiuliano, "Giovanni Spadolini era prima di tutto un intellettuale, riconosciuto in tutto il mondo per il suo valore come tale", così come "un esempio virtuoso di politico ma, prima ancora, di grande giornalista", e insieme "grande storico", per cui "bisogna lavorare molto per provare ad avvicinarsi, sia pur lontanamente, al modello virtuoso che ha rappresentato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA