Andreazzoli 'Meritavamo di più'. D'Aversa 'Rischiato il ko'

Rammarico per l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli che ha visto sfumare diverse occasioni nel pari odierno col Lecce, risultato 'corto' per i toscani. "Un pizzico di rammarico, forse di più, c'è - ha ammesso il tecnico azzurro -. La squadra ha giocato bene soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo avevamo il freno a mano tirato. Non tutto scorreva bene. Nella ripresa la situazione è cambiata, siamo stati bravi anche a reagire.

Abbiamo avuto tante occasioni per essere felici". Decisivo l'errore di Berisha, il suo mancato intervento su tiro di Banda è costato lo svantaggio. "L'ho abbracciato negli spogliatoi, allora cosa dovrei fare con quelli che sbagliano un goal? Capitano errori del genere, quando li fa il portiere - spiega Andreazzoli - è più vistoso. Il portiere ha una grande responsabilità". Sulla situazione infortunati oggi si è aggiunto Caputo, ma Baldanzi è in rientro: "Caputo ha avuto un crampo forte, non voleva la pena di rischiare. Bereszynski ha forse qualche problema in più. Baldanzi tornerà in gruppo e lo sfrutteremo al massimo le sue potenzialità".

Roberto D'Aversa commenta la gara del suo Lecce, che alla fine ha rischiato la sconfitta: "Il finale non ci soddisfa perché abbiamo anche rischiato di perderla. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il vantaggio, dovevamo provare a trovare una vittoria sporca. A volte dobbiamo cercare a vincere anche senza meritare. Vero che il gol dell'Empoli è stato fortunato, ma abbiamo commesso degli errori".

Nel finale del primo tempo c'era tensione con Caputo... "No - nega la cosa -, lo conosco da tempo, ma stavo scherzando sulla furbata di rientrare in campo dopo l'infortunio. Questa furbizia dobbiamo trovarla anche noi". E ancora a chi fa notare che forse il Lecce potrebbe essere leggermente in calo: "Nel primo tempo avremmo meritato il vantaggio, nel secondo invece no. Poi - spiega D'Aversa - abbiamo sempre dimostrato di finire le partite in crescendo ma oggi siamo un po' calati nonostante i cambi.

Abbiamo perso dei duelli personali. Non era comunque semplice venire a Empoli e cercare di vincere, ma dobbiamo essere più concreti in partite come questa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA