Incendio in un'abitazione a Pietrasanta, ustionato uomo

Incendio in un'abitazione in via Torraccia a Pietrasanta (Lucca), ustionato un uomo ad una gamba. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nel vano cucina e nell'ingresso al piano terra dell'immobile. Il ferito, il proprietario dell'abitazione, secondo quanto si apprende, è stato trasportato in codice giallo in ospedale da un' ambulanza per le cure del caso. In fase di accertamento le cause che hanno provocato il rogo.



