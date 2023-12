Cacciatore si sente male, intervento Vvf e elisoccorso

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 13:30 nella frazione di Serrazzano, località Podere Casettone, nel Comune di Pomarance (Pisa) per soccorrere un cacciatore che durante una battuta è stato colto da un malore: trattandosi di zona impervia è intervenuto l'elisoccorso Pegaso.

La squadra ha raggiunto il luogo in cui era il cacciatore e collaborato con il personale medico di Pegaso per poi contribuire al trasferimento dell'uomo fino all'elicottero.

Successivamente è stata svolta assistenza antincendio durante le fasi di decollo.

I vigili del fuoco di Pistoia nella mattinata di oggi sono invece intervenuti in via Dalmazia a Pistoia in supporto al 118 per espletare il ricovero di un paziente all'ospedale. Il personale medico dopo aver spinalizzato la persona non aveva lo spazio necessario per scendere dal vano scale. La squadra di pompieri intervenuta per trasbordare la barella dal balcone all'ambulanza si è avvalsa delle tecniche Saf (SpeleoAlpinoFluviale) e tramite l'utilizzo dell'autoscala ha provveduto poi ad affidare la persona al personale sanitario della Misericordia di Casalguidi.



