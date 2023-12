Sciopero trasporti, possibili disagi bus in Toscana il 15/12

Venerdì 15 dicembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana, a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, inizialmente indetto per la giornata di lunedì 27 novembre e poi posticipato a venerdì prossimo, indetto da Cobas Lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro privato per chiedere l'aumento salariale, la riduzione dell'orario di lavoro, l'adeguamento della sicurezza, il blocco delle privatizzazioni.. Lo rende noto At spiegando che "il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29".

Lo sciopero, si spiega ancora, "coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero di 24 ore a cui aderirono Cobas Lavoro privato, Cub trasporti e Usb Lavoro privato, del 2 dicembre 2022, fu del 22,17%".

Oltre che per i bus, a Firenze sipotranno verificare disservizi, rallentamenti e corse saltate anche per la tramvia, come spiega Gest, precisando che le fasce di garanzia saranno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00". "A Gest - si aggiunge - la percentuale di adesione al precedente sciopero indetto dalle medesime sigle sindacali è stata del 28,6% del settore movimento".



