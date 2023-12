Musei della Toscana, nuovo sito web

Nuovo sito web istituzionale per la Direzione regionale musei della Toscana - museitoscana.cultura.gov.it - secondo il modello strutturale del ministero della Cultura, con le funzionalità necessarie, si spiega, "per migliorare l'informazione, la promozione e l'esperienza di navigazione per il pubblico". L'istituto diretto dal 2015 da Stefano Casciu è un'articolazione periferica del Mic, che coordina e promuove il sistema museale a livello regionale: conta 46 musei e luoghi della cultura, testimonianza dello "straordinario e ricchissimo patrimonio culturale" e dell'"eccezionale e multiforme storia della Toscana, dagli insediamenti etruschi e romani, passando per i celebri capolavori del Medioevo e del Rinascimento, fino alle opere del Novecento".

Le varie sezioni del sito offrono i riferimenti istituzionali, i contatti, le informazioni e i servizi, e per ogni museo le descrizioni, gli orari di apertura, i prezzi, le mappe, i depliant multilingue e le pubblicazioni per i bambini.

Per alcuni musei sono attivi i link alle biglietterie online, alle app e ai virtual tour che accompagnano o preparano la visita al museo, anche in realtà aumentata come per l'Archeologico di Firenze, e a molti strumenti inclusivi come le audioguide delle Ville medicee realizzate da Unione italiana ciechi e ipovedenti e Associazione Libero Accesso o le 'guide abili' del Museo archeologico di Arezzo. Le sedi museali possono essere geolocalizzate su mappa per un'esplorazione personalizzata, con una funzione che attiva una ricerca per provincia e un suggerimento di visita per macro itinerari tematici; inoltre a ogni museo sono associate le iniziative in corso e i musei di prossimità. In home page sono sempre in evidenza le notizie sulle iniziative in programma in tutte le sedi: mostre, incontri, visite guidate, presentazioni e concerti insieme alle attività dedicate ai più piccoli. Due nuove voci di menu 'Mostre e restauri' e 'Opere in tour' danno evidenza rispettivamente al lavoro di recupero del patrimonio e alla rete di connessioni in Italia e in tutto il mondo per le più importanti mostre che coinvolgono le opere dei musei.



